Die Olvenstedter finden beim HV Rot Weiss Staßfurt erst spät ihren Rhythmus. Ein Spiel, das zugleich als Mahnung für die kommende Aufgabe dient.

Lennard Flagmansky und der BSV 93 taten sich in Staßfurt lange schwer. Erst in der Schlussphase stellten sie mit einem 6:0-Lauf die Weichen auf Sieg.

Staßfurt/Magdeburg - In Staßfurt lernt man Männerhandball. Das war einst unter Rainer Koch so, das war einst unter Jürgen Wartmann so. Jetzt ist es auch unter Mario Kutzer so. Aber das gilt nicht nur für die Spieler des HV Rot Weiss – sondern auch für ihre Gegner. Mit Tino Korin, Sebastian Retting oder auch Patrick Tuchen werfen und halten Akteure in der zweiten Mannschaft, die schon vor 20 Jahren auf der Platte der der damaligen Heimstätte Paul-Merkewitz-Halle zu finden waren. Und die einen Stil pflegen, der selbst den dynamischen und ungeschlagenen Tabellenführer der Oberliga vor einer Herausforderung stellt. Und damit den BSV 93.