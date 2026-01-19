Ein Halbzeit lang haben die Olvenstedter in keiner Sekunde zu ihrem Spiel gefunden und deshalb die erste Saisonniederlage kassiert. Der Trainer sammelt in des weiter Sorgen.

Till Wagner (im Wurf) hat das Ausärtsspiel beim HC Burgenland II mit einer Verletzung am Daumen beendet.

Magdeburg - Fabian Walter durfte mit seiner Mannschaft bis zum Sonntag Punkte regelmäßig sammeln, inzwischen sammelt er regelmäßig Sorgen. Nicht nur, dass die Siegesserie seines BSV 93 beim HC Burgenland II gerissen ist, nun hat sich auch Till Wagner verletzt. „Sein Daumen ist blau und dick“, berichtete Coach Walter, weshalb er seinen Schützling an diesem Dienstag wohl schonen wird. Dann sind die Olvenstedter im Viertelfinale des Landespokals bei Eintracht Gommern gefordert (20 Uhr). Dennoch würde trotz aller personellen Ausfälle Walter dort gerne eine Reaktion auf die jüngste Niederlage sehen.