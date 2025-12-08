Kampf statt Temporausch und taktische Disziplin: Die Olvenstedter lassen auch der TSG Calbe im Spitzenduell keine Chance.

Olvenstedt - Von Daniel HübnerOlvenstedt. Es gab auch ein Opfer in dieser Partie. Es hört auf den Namen Finn Arnold, er ist der Linksaußen des BSV 93. Und er musste frühzeitig von der Platte, nachdem er nach einem Dreikampf mit zwei Akteuren der TSG Calbe „unkontrolliert gelandet“ ist, berichtete sein Trainer Fabian Walter. Finn Arnold ist trotzdem zurückgekehrt nach einer Behandlungspause, mit dick bandagiertem rechten Knöchel trugen sie ihn zur zweiten Halbzeit zur Bank, von der aus er im Sitzen jubeln durfte. Denn bei allem Schmerz, den der 17-Jährige ertragen musste, hat auch ihn letztlich die Freude über den Sieg überwältigt.