Spitzenreiter BSV 93 baut nur eine Woche nach der ersten Saisonniederlage den Vorsprung in der Oberliga wieder aus. Beim Sieg gegen Halle überzeugen nicht zuletzt Weine und Hampel.

Olvenstedt - Er wird doch nicht etwa, er hat doch nicht wirklich, soll das so gewesen sein? „Nein!“, rief Fabian Walter durch die Hörermuschel mit einem Lächeln und als Antwort auf die Frage nach Yannik Weine. Der Trainer hatte Weine ganz und gar nicht auf die Rechtsaußenposition beordert, damit der 18-Jährige im jüngsten Duell der Handball-Oberliga auch mal neun Treffer für den BSV 93 erzielen durfte. Yannik Weine hat da gespielt, wo er immer spielt, und dabei „eine überragende Leistung gezeigt“, betonte Walter.