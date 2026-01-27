weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokalsport
    3. >
  3. Magdeburg
    4. >

  4. Handball: BSV 93: Der Regisseur trifft neunmal

Handball BSV 93: Der Regisseur trifft neunmal

Spitzenreiter BSV 93 baut nur eine Woche nach der ersten Saisonniederlage den Vorsprung in der Oberliga wieder aus. Beim Sieg gegen Halle überzeugen nicht zuletzt Weine und Hampel.

Von Daniel Hübner 27.01.2026, 18:14
Yannik Weine erhielt von seinem Trainer ein Sonderlob.
Yannik Weine erhielt von seinem Trainer ein Sonderlob. Eroll Popova

Olvenstedt - Er wird doch nicht etwa, er hat doch nicht wirklich, soll das so gewesen sein? „Nein!“, rief Fabian Walter durch die Hörermuschel mit einem Lächeln und als Antwort auf die Frage nach Yannik Weine. Der Trainer hatte Weine ganz und gar nicht auf die Rechtsaußenposition beordert, damit der 18-Jährige im jüngsten Duell der Handball-Oberliga auch mal neun Treffer für den BSV 93 erzielen durfte. Yannik Weine hat da gespielt, wo er immer spielt, und dabei „eine überragende Leistung gezeigt“, betonte Walter.