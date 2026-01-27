Während das Team um Mathias Taetzsch in der Verbandsliga weiter nach oben schielt, kämpfen der TTC Börde II und HSV Medizin um den Klassenerhalt.

Mathias Taetzsch (h.) setzte sich sowohl gegen Danny Mack als auch gegen Felix Heinemeier souverän durch.

Magdeburg - Mathias Taetzsch musste nun selbst ein wenig schmunzeln ob der Frage, ob er in der aktuellen Situation der Diesdorfer Eintracht noch über den Klassenerhalt sprechen will. Das geht natürlich nicht, wenn das Quartett nach zwei Siegen in der Rückrunde als Tabellendritter nur einen Zähler Rückstand hat auf den Spitzenreiter DJK Biederitz II in der Tischtennis-Verbandsliga. So ganz mag der 40-Jährige dem Frieden trotzdem nicht trauen.