Eine Woche nach dem Coup gegen Spitzenreiter CV Mitteldeutschland verlieren die USC-Volleyballer in Warnemünde. Was in den entscheidenden Phasen gefehlt hat.

Trainer Dennis Raab (M.) hat in Warnemünde eine unnötige Niederlage seiner Mannschaft gesehen. Jetzt liegt der Fokus des USC auf dem Landesderby.

Warnemünde/Magdeburg - Dieses Spiel, sagt Dennis Raab, „hätten wir niemals in drei Sätzen verlieren dürfen“. Dieses Spiel beim SV Warnemünde 2, auf einen Sonntag um 16 Uhr gelegt, zu dem nur neun Volleyballer des USC anreisen konnten. Und dieses Spiel, in der die Magdeburger selbst einige Satzbälle verschenkten, weil „wir entweder leichte Fehler gemacht, keinen Druck mehr aufgebaut oder auch die falschen Entscheidungen getroffen haben“, resümierte der 39-jährige Coach.