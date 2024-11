Magdeburg - Marie-Christin Hermes ist als Kreisspielerin Härte gewohnt. Und welche Härte auf sie zukommen würde in der Regionalliga, das wusste sie dank ihre Erfahrung aus einer Saison in der Mitteldeutschen Oberliga vor zehn Jahren. Damals war Hermes gerade 17 Jahre jung und gerade aus dem Nachwuchs in die Damen des BSV 93 gewechselt. Und musste erleben, was sie zum Beispiel am vergangenen Sonntag beim HV Chemnitz erleben durfte. „Da hingen zwei, drei Spielerinnen an mir“, berichtet sie lächelnd. Überrascht hat sie das also nicht.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.