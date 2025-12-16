Die Magdeburger gehen mit einem Sieg und einer Niederlage in die Pause. Und kann sich nun endgültig auf die Integration seiner Talente konzentrieren.

Magdeburg - Am Ende waren es nur noch acht, die kaum die Kraft hatten für einen weiteren Fight um den Sieg, die auch frühzeitig Hinausstellungen kassierten. Die chancenlos waren. Am Ende hat die personell dezimierte Wasserball Union (WUM) derbe verloren beim SV Zwickau. An diesem Doppelspieltag, den sie zum Beispiel ohne Tim Richter, Jan Naveau, die beide schon weit vor dem Saisonstart in der Wasserballliga Ost für dieses Wochenende aus privaten Gründen abgesagt hatten, oder ohne Vincent Winkler (Arbeit) oder ohne Sascha Ufnal (Zahn-OP) bestreiten mussten. Acht Leute mussten am vergangenen Sonntag eine 11:29-Pleite hinnehmen. Patrick Kirchner relativierte: „Es wäre auch mit voller Kapelle für uns schwer geworden, dort zu gewinnen.“