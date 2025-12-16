Fußball-Stadtoberliga Spielabbruch bei AEO vs. Pechau: „Wir schießen uns selbst ins Knie“
Warum die Partie in der Platzierungsrunde bereits nach 29 Minuten von Referee Emil Uhde beendet wurde.
16.12.2025, 18:13
Magdeburg - Der sportliche Wert in der Platzierungsrunde der Fußball-Stadtoberliga hält sich stark in Grenzen. Auf- oder Abstiege stehen nicht auf dem Spiel. Es ist die unterste Liga im Großfeld-Betrieb des Stadtfachverbandes Magdeburg. Und doch kam es am vergangenen Wochenende zu einem Spielabbruch, weil ein Schiedsrichter auf dem Platz körperlich angegangen wurde.