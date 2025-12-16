Zur 23. Auflage des renommierten Matthias-Pape-Gedächtnisturniers rückt Lutz Pape ins zweite Glied des Organisationsteams. Der Name bleibt - und die Qualität des Wettbewerbs ebenso.

Magdeburg - Lutz Pape hat dieses Finale genossen, es hat ihn zugleich erstaunt, wie sich die jungen Arminen so deutlich durchgesetzt haben. Am vergangenen Freitag wohnte der 79-Jährige dem letzten Qualifikationsturnier für den Pape-Cup in der Lakenmacher-Halle bei, er sah einen 10:1-Sieg der Buckauer gegen den SV Fortuna. „Da sind schon einige Flügelflitzer dabei“, sagt Pape mit einem Lächeln bei der Auslosung für die 23. Auflage des renommierten Turniers, „da ist die eine oder andere Überraschung durchaus möglich“.