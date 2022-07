BSV 93 Magdeburg traut sich den Angriff auf die Tabellenspitze zu

Der zweite Platz in der Verbandsliga war zufriedenstellend für den BSV 93 Magdeburg. Darauf wollen das Team und Trainer Mark Illig in der neuen Saison aufbauen.

Immer engagiert an der Trainerbank des BSV 93 Magdeburg dabei: Mark Illig (Vierter v. l.).

Magdeburg - Mark Illig ist ein Perfektionist. Ab und an muss sich der Handballtrainer aufgrund seines Engagements während der Spiele des Verbandsligisten BSV 93 Magdeburg gegenüber seiner Mannschaft rechtfertigen. „Sie hatte es nicht leicht mit mir“, kommentiert Illig mit seinem Lachen. Doch die Spieler profitieren von der Leidenschaft ihres Coachs, lieferten in der vergangenen Saison auf der Platte ab und wurden mit einer jungen und hungrigen Mannschaft völlig verdient Tabellenzweiter. „Ich habe mit den Jungs und dem Verein gesprochen. Keiner konnte es so richtig glauben, dass wir da stehen, wo wir stehen“, bilanziert der 29-Jährige stolz und ergänzt: „Der Fortschritt war der Wahnsinn. Das Team hat viel gearbeitet und sich weiterentwickelt.“