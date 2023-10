Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Stadtfeld - So unterschiedlich können die Eindrücke sein: Frank Eckstein hat eine Härte in diesem jüngsten Stadtderby der Sachsen-Anhalt-Liga empfunden, die in dieser Form „nicht hätte sein müssen“. Harry Jahns hatte indes ein in diesem Rahmen „insgesamt faires Spiel gesehen, das war in der Vergangenheit schon schlimmer“, berichtete der Coach des HSV Magdeburg. An der Meinung Ecksteins wird sich deshalb nichts ändern: Der Coach des BSV 93 hatte mit Leonie Wesslowski, Lucy Liebe, Jenny Friese und Hannah Wendland vier verletzte Handballerinnen während und nach der Partie zu beklagen. „Bei Leonie deutet sich ein längerer Ausfall an, ich hoffe, es ist diesmal kein Kreuzbandriss“, sagte er mit Blick auf das rechte Knie seines Schützlings. Eckstein: „Sie ist nach dem letzten Riss im linken Knie gerade wieder richtig in Tritt gekommen.“