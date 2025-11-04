Die Olvenstedter verteidigen in Biederitz ihre Serie und ihre Tabellenführung. Weil sie im zweiten Abschnitt einen Auftritt hinlegen, über den auch der Trainer nur schwärmen kann.

Finn Arnold und Felix Scheerenberg (r.) hatten vor allem in der zweiten Halbzeit alles im Griff - auch Lukas Hesse.

Magdeburg - Fabian Walter können auch Superlative nicht erschüttern. Die zweite Halbzeit, so der Eindruck des Außenstehende, der die Partie nicht gesehen hat, muss doch genial gewesen sein, da muss doch alles funktioniert haben, da muss doch ein Augenschmaus für den Trainer gewesen sein. Und der Trainer des BSV 93 konnte nach einer kurzzeitigen Stille am Telefon nur mit einem „Jo“ erwidern, um dann sein schönstes Lächeln hinterherzuschicken. „Das war genau das, was ich mir auch vorstelle, wir haben das Tempospiel nahezu perfekt umgesetzt.“ Im Spitzenspiel der Handball-Oberliga nämlich.