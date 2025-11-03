Die Stadtfelder haben in der Regionalliga Süd die nächsten Punkte eingefahren. Und sorgte der Kapitän mit dem letzten Matchball für Jubel.

Stadtfeld - Das hatten sie nicht zu hoffen gewagt - nicht nach der Erfahrung der vergangenen Saison, als die Magdeburger beim USV Jena sang- und klanglos mit 0:10 verloren hatten. „Und Jena ist mit derselben Mannschaft wieder angetreten“, sagte Jens Köhler, der Kapitän des TTC Börde. „Wir hatten uns an diesem Doppelspieltag allenfalls ein Pünktchen ausgerechnet, damit wären wir schon zufrieden gewesen.“ Doch es kam anders.