Die Blau-Weißen haben das Spitzenspiel in Jena gewonnen. Und einmal mehr gezeigt, warum die zweite Halbzeit ihr stärkste ist.

Am Ende brachen alle Dämme: Die FCM-Mädels bejubelten in Jena ihren fünften Saisonsieg, zudem Amy Brathje (in den Armen von Chantal Schmidt) in der Nachspielzeit getroffen hatte.

Magdeburg - Nico Koch ist nicht nur ein Stein vom Fußball-Herzen gefallen, sondern gleich ein ganzes Gebirge. Nachdem Amy Brathje in der sechsten Minute der Nachspielzeit zum Sieg des 1. FC Magdeburg getroffen hatte, brachen auch bei seinen Schützlingen alle Dämme. Sie hatten nicht nur den kurzzeitigen Torfluch besiegt, sie hatten auch den Spitzenreiter bezwungen. Und sie haben ihre Serie fortgesetzt. Neun Partien sind in dieser Regionalliga-Saison absolviert, neunmal sind die Koch-Damen ungeschlagen vom Platz gegangen – fünfmal sogar als Sieger. Und haben einmal mehr gezeigt, dass die zweite Halbzeit ihre stärkste ist.