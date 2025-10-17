Louis Brand hat bereits 26-mal in dieser Saison für den Oberliga-Spitzenreiter getroffen. Dabei macht er aus einer Not eine Tugend - und begeistert dabei seinen Trainer.

Louis Brand (im Wurf) ist nach Till Wagner (32 Tore) der zweitbeste Schütze im BSV-Team.

Olvenstedt - Diese Ausbildung kann kein Zufall sein: Louis Brand wird zum Präzisionswerkzeugmechaniker geschult. Dreieinhalb lang erlernt er unter anderem die Kunst des Messerschmiedens, aus der der Beruf hervorgegangen ist. Präzision ist von Brand aber nicht nur dort gefordert, sondern auch im Handball. Louis Brand ist nämlich der Rechtsaußen beim Oberligisten BSV 93 Magdeburg, ein Rechtshänder auf der falschen Seite. So grundsätzlich. Trotzdem hat in dieser Saison bereits 26-mal getroffen und damit einen entscheidenden Beitrag zum Erfolg der Olvenstedter geleistet.