Magdeburg - Daniel Wölfel hat sowieso alles gesehen, hat jeden Schritt der Mannschaft verfolgt. Wenn nicht live, dann im Nachgang per Video. Hat analysiert und auswertet. Die Analyse ist überhaupt eine seiner großen Leidenschaften im Fußball, die er schon drei Jahre lang unter Karsten Heine, dem damaligen Chefcoach des damaligen Drittligisten Chemnitzer FC, zelebrieren durfte. C-Junioren hat Wölfel außerdem trainiert, B-Junioren - in Jena und in Magdeburg - ebenso, aktuell spielen die Bundesliga-A-Junioren des FCM unter seiner sportlichen Verantwortung. Die besondere Situation beim FCM mit der Freistellung von Cheftrainer Markus Fiedler hat es nun nötig, aber auch möglich gemacht, dass Daniel Wölfel erstmals als hauptverantwortlicher Coach einer Männermannschaft an der Seitenlinie steht. Interimsweise, versteht sich.