Nach vier Siegen aus den letzten fünf Spielen ist der Landesliga-Absteiger im Aufwind. Doch Trainer Dennis Kagelmann mahnt zur Vorsicht. Warum die Mannschaft diesmal stabiler wirkt – und welche Spiele jetzt zum Härtetest werden.

Olaf Milz (l.) und Dennis Kagelmann (st.) und Alexander Daul (r.) durften in den vergangenen Spielen jubeln.

Sudenburg - Mit Blick auf die kommenden Spiele spricht Dennis Kagelmann von den „Wochen der Wahrheit“. Jenen Wochen also, die den Fußballern des MSC Preussen zeigen werden, „wie weit wir wirklich sind“ und ob sie in der Landesklasse 2 ganz oben mitspielen können. Mit vier Siegen aus den jüngsten fünf Punktspielen ist der Landesliga-Absteiger in der Tabelle an das obere Drittel herangerückt. Doch so glücklich Kagelmann darüber ist, so mahnend hebt er den Zeigefinger: „Letztes Jahr sah es ähnlich aus.“