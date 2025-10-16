Mit sieben Niederlagen und dem vorletzten Tabellenplatz lief das Jahr für die American Footballer ernüchternd. Vor den Sudenburgern liegt viel Arbeit, die durch einige schmerzvolle Abgänge erschwert wird.

Haben einiges zu tun bis zur nächsten Saison (v.l.): Bernhard Filipiak, Daniel Woge, Ronny Wölfer und Hannes Horstmann.

Magdeburg - Nach der Saison musste sich Bernhard Filipiak unters Messer legen. Das Kreuzband war schon länger geschädigt, und auch der Meniskus musste operiert werden. „Das war vor vier Wochen. Ich laufe aktuell auf Krücken“, erzählt der Spielertrainer der Magdeburg Virgin Guards. Seine Rückkehr auf den Rasen hält der 41-Jährige deshalb noch offen. Klar ist aber, dass Filipiak die American Footballer auch in der neuen Saison gemeinsam mit Daniel Woge als Coach durch die Regionalliga Ost führen wird.