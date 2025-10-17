Mit dem SV Plauen-Oberlosa empfangen die Grün-Roten eine abgezockte Drittliga-Truppe aus altinternationalen Spielern. Wovor Coach Theuerkauf besonders warnt.

Magdeburg - Tempo, Athletik, individuelle Qualität – in all jenen Punkten gehören die SCM-Youngsters gewiss zu den am besten besetzten Teams der 3. Liga Nord-Ost. Am Samstagabend (19 Uhr) treffen sie in der heimischen Wolfgang-Lakenmacher-Halle allerdings auf eine Mannschaft, die den Grün-Roten in einem Punkt weit voraus ist: Erfahrung. Denn der SV Plauen-Oberlosa zählt „sehr viele altinternationale, abgezockte Spieler“ in seinen Reihen, weiß Youngsters-Coach Christoph Theuerkauf.