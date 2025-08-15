Neben Stadtpokalsieger TuS 1860 Magdeburg-Neustadt sind zwei weitere Vertreter aus der Landeshauptstadt am Wochenende im Fußball-Landespokal gefordert. Den SV Fortuna führt die Reise nach Burg, der VfB Ottersleben empfängt Stahl Thale.

SV Fortuna und der VfB: Die zweite Runde ist das klare Ziel

Magdeburg - Auf dem Papier mag der SV Fortuna Magdeburg der klare Favorit sein. Verbandsliga gegen Landesklasse heißt es, wenn die Neustädter am Sonnabend um 14 Uhr zur ersten Landespokal-Runde beim Burger BC zu Gast sind. Doch die Sache hat mehr als einen Haken. „Für mich gibt es im Pokal sowieso keine Favoriten“, sagt Fortuna-Coach Dirk Hannemann. In diesem Fall aber erst recht nicht: „Burg spielt vielleicht in der Landesklasse, aber das ist keine Landesklasse-Mannschaft.“