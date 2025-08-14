Mit der Ausscheidungsrunde startet am Wochenende die neue Spielzeit in Magdeburg. Fünf Landesklasse-Vertreter müssen um das Ticket für das Achtelfinale buhlen – davon zwei mit neuem Coach.

Lennard Schmerler (l.) und Kenny Kreiser sind mit Landesklassist Roter Stern Sudenburg beim FC International zu Gast.

Magdeburg. - Während Titelverteidiger TuS 1860 den Stadtfachverband in der ersten Hauptrunde des Fußball-Landespokals vertritt, startet am Wochenende auch in Magdeburg wieder der Pokalbetrieb. In der Ausscheidungsrunde gehen am Sonnabend und Sonntag insgesamt neun Partien über die Bühne. Auch fünf Landesklasse-Vertreter buhlen dabei um den Einzug in die nächste Runde – zwei davon mit einem neuen Mann an der Seitenlinie.