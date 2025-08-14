weather heiter
  4. Fußball-Stadtpokal: Fünf Landesklassisten im Einsatz: Auftakt zur Stadtpokal-Saison

Mit der Ausscheidungsrunde startet am Wochenende die neue Spielzeit in Magdeburg. Fünf Landesklasse-Vertreter müssen um das Ticket für das Achtelfinale buhlen – davon zwei mit neuem Coach.

Von Kevin Gehring 14.08.2025, 15:12
Lennard Schmerler (l.) und Kenny Kreiser sind mit Landesklassist Roter Stern Sudenburg beim FC International zu Gast.
Lennard Schmerler (l.) und Kenny Kreiser sind mit Landesklassist Roter Stern Sudenburg beim FC International zu Gast. Foto: Eroll Popova

Magdeburg. - Während Titelverteidiger TuS 1860 den Stadtfachverband in der ersten Hauptrunde des Fußball-Landespokals vertritt, startet am Wochenende auch in Magdeburg wieder der Pokalbetrieb. In der Ausscheidungsrunde gehen am Sonnabend und Sonntag insgesamt neun Partien über die Bühne. Auch fünf Landesklasse-Vertreter buhlen dabei um den Einzug in die nächste Runde – zwei davon mit einem neuen Mann an der Seitenlinie.