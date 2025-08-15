Für die Sudenburger ist das Heimspiel gegen den Landesrivalen nicht nur aufgrund der geografischen Nähe bedeutsam. Der Ausgang des Sachsen-Anhalt-Duells hat einen immensen Einfluss auf den Abstiegskampf.

Sudenburg - Die Sommerpause hatte gutgetan – den Körpern, aber auch den Köpfen. Nach zuletzt vier Niederlagen in Folge hatten die Trainer Daniel Woge und Bernhard Filipiak ihren Schützlingen der Magdeburg Virgin Guards zunächst zweieinhalb Wochen frei gegönnt. Seit nunmehr drei Wochen sind die American Footballer aber wieder intensiv im Training. Immerhin wird es am Sonntag wieder ernst: Dann wartet in der Regionalliga Ost das womöglich wichtigste Spiel der Saison gegen die Halle Falken (16 Uhr, Heinrich-Germer-Stadion).