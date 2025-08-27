Die Zuschauer sahen ein Spektakel. Die Trainer werden ihren Augen zuweilen nicht getraut haben. Doch am Ende setzten sich die Blau-Weißen gegen den BFC Dynamo durch.

Magdeburg - Eine permanente Frage, die sich am Mittwochabend in der Avnet Arena stellte, lautete: Was machen die da? Und in Ergänzung: Warum versucht BFC-Keeper Nicolas Ortegel am Mittelkreis einen Ball auf kurze Distanz auf Leon Mattmüller zu spielen, wenn dieser doch erkennbar schnell durch Robert Leipertz in Bedrängnis geraten könnte? Warum ist Daniel Heber nicht eng genug am Berliner Gegenspieler, wenn die hohe Eingabe doch so vorhersehbar in den Strafraum geschlagen wird?