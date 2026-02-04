Dem Team von Michael Jahns fehlen wenige Sekunden zum Sieg gegen den Verbandsliga-Zweiten. Der FSV 1895 kassiert hingegen die nächste herbe Niederlage.

Nico Jantsch (r.) war mit sechs Toren bester HSV-Werfer beim 25:25 gegen Lok Schönebeck.

Magdeburg - Acht Sekunden fehlten den Handballern des HSV für eine Überraschung gegen den Verbandsliga-Zweiten Lok Schönebeck. Aber auch das 25:25 (12:11) ist ein unerwarteter Punktgewinn für die Magdeburger. Auf selbigen wartet der FSV 1895 noch immer im Jahr 2026. Gegen Eintracht Gommern II gab die dritte deutliche Niederlage seit dem Jahreswechsel – 28:39 (15:21). Das Topspiel des Post SV beim Spitzenreiter Langenweddingen wurde aufgrund einer defekten Heizung auf den 30. April (19 Uhr) verlegt.