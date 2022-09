David Töpel vom SCM: Augen zu und durch zum Gold

Szeged/Magdeburg - David Töpel hatte auch am Sonnabend noch nicht fassen können, was ihm tags zuvor gelungen war. Er ist Weltmeister geworden. Nach einer Corona-Erkrankung mit schwerem Verlauf. Nach einem Wiederaufbau seiner Form in kleinen Schritten. Er ist von den Fans am Steg in Szeged empfangen worden. „Da musste ich weinen“, berichtete Töpel. Nach 1000 Metern im Einer-Canadier, die der 18-Jährige vom SC Magdeburg erst taktisch klug und dann mit Tunnelblick absolviert hatte. „Es war ein unbeschreibliches Gefühl“, sagte Töpel. Und bestätigte: „Ich kann es noch gar nicht richtig fassen.“