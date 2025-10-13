Nach anfänglichen Schwierigkeiten ist die U17 des 1. FC Magdeburg in der neuen Saison angekommen. Das große Ziel soll über eine eigene Arbeitskultur erreicht werden.

Der FCM und die Frage: „Trainieren oder trainieren lassen?“

Jakob Baumann bejubelt seinen Treffer zum 1:0 für den FCM gegen den Hamburger SV.

Magdeburg - Nach dem pünktlichen Abpfiff des Unparteiischen am vergangenen Sonnabend drängte sich ein Blick auf die Tabelle der U17-Nachwuchsliga Gruppe B auf. Hatte der 1. FC Magdeburg mit seinem ungefährdeten 3:0 (0:0)-Heimsieg gegen den Hamburger SV etwa irgendwas erreicht?