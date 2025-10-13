weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokalsport
    3. >
  3. Magdeburg
    4. >

  4. B-Junioren-Bundesliga: Der FCM und die Frage: „Trainieren oder trainieren lassen?“

B-Junioren-Bundesliga Der FCM und die Frage: „Trainieren oder trainieren lassen?“

Nach anfänglichen Schwierigkeiten ist die U17 des 1. FC Magdeburg in der neuen Saison angekommen. Das große Ziel soll über eine eigene Arbeitskultur erreicht werden.

Von Tobias Buschendorf Aktualisiert: 14.10.2025, 11:01
Jakob Baumann bejubelt seinen Treffer zum 1:0 für den FCM gegen den Hamburger SV.
Jakob Baumann bejubelt seinen Treffer zum 1:0 für den FCM gegen den Hamburger SV. Foto: Eroll Popova

Magdeburg - Nach dem pünktlichen Abpfiff des Unparteiischen am vergangenen Sonnabend drängte sich ein Blick auf die Tabelle der U17-Nachwuchsliga Gruppe B auf. Hatte der 1. FC Magdeburg mit seinem ungefährdeten 3:0 (0:0)-Heimsieg gegen den Hamburger SV etwa irgendwas erreicht?