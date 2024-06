In diesem Jahr startet der „Otto-Achter“ des RC Alt Werder erstmals in der deutschen Eliteklasse. Die Resultate der bisherigen Vorbereitung sind bereits vielversprechend.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Als ersten wahren Härtetest hatten die Ruderer des RC Alt Werder die Regatta im thüringischen Bad Lobenstein auserkoren. Und diesen Härtetest haben sie am vergangenen Wochenende mit Bravour bestanden. „Wir haben das als eine Art vorgezogenen Bundesliga-Renntag betrachtet“, erzählt Toni Predel. Mit dem „Otto-Achter“ wollen er und der RC Alt Werder in diesem Jahr erstmals in der deutschen Eliteklasse starten. In Bad Lobenstein haben die Magdeburger einmal mehr unterstrichen: Sie haben das Zeug dazu.