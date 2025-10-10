Der 23-Jährige ist die Kreativzentrale der Elf vom Schwarzen Weg. Seine Pässe sind genau, seine Standards sind gefährlich. Und sein Ziel ist groß.

Ottersleben - Er beherrscht den Standard, er beherrscht die Ansprache, er herrscht auf dem Platz. Oder wie Marius Popke selbst sagt: „Es ist schön, mit Jonas auf der Sechs zu agieren, das Spiel zu verteilen und alles ein bisschen zu coachen.“ Dabei haben Jonas Riemann, der Kapitän des VfB Ottersleben, acht und Popke aus der Kreativzentrale vier Wochen verletzungsbedingt gefehlt. Der eine wegen Knieproblemen, der andere wegen Leistenproblemen. Das war bisweilen auch ein Problem für den VfB, weshalb der Saisonstart in der Fußball-Landesliga Nord mit zwei Niederlagen ziemlich missraten war. Aber nun ist alles anders. Nun ist der VfB Ottersleben wieder der VfB Ottersleben mit all seinem Tempo, seiner Zweikampfhärte, seiner Spielintelligenz. Und zurück ist auch eine Hoffnung.