Der 20-Jährige spielt in zwei Ligen: Als Mittelmann führt er die Youngsters in der 3. Liga an und sammelt beim Zweitligisten DRHV wertvolle Erfahrungen.

Vom SCM nach Dessau und zurück: Spagat für Bialas

Sebastian Bialas hat in einer Saison zwei verschiedene Rollen übernommen: als Anführer und Aushilfe.

Magdeburg - In ungewohnter Rolle verfolgte Sebastian Bialas am vergangenen Samstagabend die letzten Minuten der SCM-Youngsters gegen die HG Hamburg-Barmbek. In dieser entscheidenden Phase, in der sonst für gewöhnlich alles über den Mittelmann läuft, saß Bialas diesmal auf der Bank. Lautstark gab er Anweisungen, sprang nach gelungenen Aktionen seiner Mitspieler auf, applaudierte – und freute sich schließlich über den hart erkämpften 29:27-Heimerfolg.