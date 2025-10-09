Die B-Jugend um Trainer Michael Jahns empfängt die HSG Blomberg-Lippe. Und will vor allem eine Schwäche abstellen.

Hanna Eckler (im Wurf) hat sich gut in der Bundesliga zurechtgefunden.

Magdeburg. - Jede Spielerin hat einen Zugriff auf diese Internet-Plattform, auf der alle Spiele der Handball-Bundesliga der B-Mädchen zu sehen sind. „Auch wir sind aufgefordert, unsere Partien aufzuzeichnen und dort hochzuladen“, berichtet Michael Jahns, der Trainer der HSV-Mädels. Und er kann sagen: „Meine Mädels nutzen das gut, daran sieht man auch, wie viel Interesse da ist.“ Interessant wird es dann allerdings, wenn es in die gemeinsame Analyse des folgenden Kontrahenten geht. Und es folgt für den HSV: Die HSG Blomberg-Lippe, die an diesem Sonnabend zum Punktspiel der Vorrunde bei den Stadtfelderinnen antritt (16 Uhr).