Noch zweimal fahren, dann ist die Saison für den Magdeburger beendet. Doch zum Abschluss in Belgien könnte es besonders heiß werden.

Magdeburg - Nach der Langeweile von Oschersleben könnte es nun recht irre werden auf dem Circuit in Zolder, auf dem vier Kilometer langen Rundkurs mit zehn Kurven. Das Saisonfinale in der europäischen Nascar-Serie – und das weiß auch Dominique Schaak – wird ein echter Charaktertest, bei dem der 35-Jährige ganz auf seine Erfahrung baut. „Wichtig wird es sein, einen kühlen Kopf zu bewahren“, erklärt er mit Blick auf die Konkurrenz, die einen besonders heißen Reifen fahren wird. „Es ist für alle noch so viel möglich im Gesamttableau, die einen wollen ihre gute Position halten und die anderen können sich noch verbessern.“ Deshalb: „Ich mache mir ein bisschen Sorgen, dass wir das totale Chaos bekommen.“