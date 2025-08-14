Der Magdeburger Stadtpokalsieger empfängt am Sonnabend zur ersten Hauptrunde den SSV 80 Gardelegen. Der Verbandsliga-Absteiger hat eine famose Vorbereitung gespielt. Dennoch glaubt TuS-Coach René Angerer an die Chance.

TuS-Trainer René Angerer (l.) möchte mit seinem Team gegen den Verbandsliga-Absteiger SSV 80 Gardelegen für eine Überraschung im Landespokal sorgen.

Neustadt. - Die bisherigen Berührungspunkte beschränken sich rein auf den kulinarischen Sektor. „In Gardelegen gibt es einen schönen Fischerhof. Da fahren wir zweimal im Jahr hin und essen lecker“, erzählt René Angerer, der Trainer des TuS 1860 Magdeburg-Neustadt. Sportlich hatte Angerer dagegen „überhaupt keinen Kontakt“ mit den Fußballern aus der Hansestadt. Zumindest noch nicht. Am Sonnabend wird sich das ändern. Dann ist der SSV 80 Gardelegen zur ersten Hauptrunde des Landespokals in der Neustadt zu Gast (14 Uhr).