Die Traditionself des 1. FC Magdeburg gewinnt zweistellig in Reinsdorf. Für so viele Tore ist die Anzeigetafel allerdings nicht ausgelegt.

14.08.2025, 12:35
Ab dem zehnten Tor benötigte es händische Unterstützung, um das korrekte Ergebnis abzubilden. Foto: Frank Helmke

Reinsdorf/Magdeburg/vs. - Die Fußballer der Traditionself des 1. FC Magdeburg brachten die Anzeigetafel in Reinsdorf an ihre Grenzen. Als Timm Kreibich in der 56. Minute zum 10:1 traf, hieß es kreativ werden, da die Tafel nicht für zweistellige Ergebnisse ausgelegt ist. So musste die zweite Ziffer kurzerhand mit der Hand daneben gehalten werden, um den 12:2 (8:0)-Endstand korrekt darzustellen.