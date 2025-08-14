Die Traditionself des 1. FC Magdeburg gewinnt zweistellig in Reinsdorf. Für so viele Tore ist die Anzeigetafel allerdings nicht ausgelegt.

FCM-Legenden bringen die Anzeigetafel an ihre Grenze

Ab dem zehnten Tor benötigte es händische Unterstützung, um das korrekte Ergebnis abzubilden.

Reinsdorf/Magdeburg/vs. - Die Fußballer der Traditionself des 1. FC Magdeburg brachten die Anzeigetafel in Reinsdorf an ihre Grenzen. Als Timm Kreibich in der 56. Minute zum 10:1 traf, hieß es kreativ werden, da die Tafel nicht für zweistellige Ergebnisse ausgelegt ist. So musste die zweite Ziffer kurzerhand mit der Hand daneben gehalten werden, um den 12:2 (8:0)-Endstand korrekt darzustellen.