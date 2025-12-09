Fußball-Regionalliga Nordost FCM-Frauen: Dann hält eben Rudloff
FCM-Trainer Nico Koch spricht über ein Luxusproblem und die Rückkehr in die Erfolgsspur seiner Damen.
09.12.2025, 12:29
Magdeburg - Da macht sich Nico Koch keine Sorgen. Fällt eine Torfrau aus, ist die andere da. „Da habe ich wirklich ein Luxusproblem“, sagt der Trainer der FCM-Frauen. Zuletzt gegen den 1. FFV Erfurt brachte er Florentine Rudloff ins Spiel. 29 Jahre ist sie, erfahren ist sie, und nicht selten war sie der Fels in der Brandung in der Vergangenheit. Der Grund für ihren vierten Saisoneinsatz: Merle Hellwig fällt derzeit krankheitsbedingt aus.