FCM-Trainer Nico Koch spricht über ein Luxusproblem und die Rückkehr in die Erfolgsspur seiner Damen.

Florentine Rudloff im Gespräch mit Torwarttrainer Christian Gropius: Insgesamt hatte die Keeperin einen ruhigen Nachmittag gegen Erfurt.

Magdeburg - Da macht sich Nico Koch keine Sorgen. Fällt eine Torfrau aus, ist die andere da. „Da habe ich wirklich ein Luxusproblem“, sagt der Trainer der FCM-Frauen. Zuletzt gegen den 1. FFV Erfurt brachte er Florentine Rudloff ins Spiel. 29 Jahre ist sie, erfahren ist sie, und nicht selten war sie der Fels in der Brandung in der Vergangenheit. Der Grund für ihren vierten Saisoneinsatz: Merle Hellwig fällt derzeit krankheitsbedingt aus.