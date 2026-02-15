Die Neustädter haben die Generalprobe vor dem Rückrunden-Start mit einem deutlichen Sieg beendet. Effzient vor dem gegnerischen Gehäuse waren sie deshalb aber nicht.

Schönebeck/Neustadt - Dirk Hannemann wollte nicht das Salz in der Suppe suchen, dazu war das Ergebnis zu deutlich, dazu war die Leistung zu dominant. Dieser Sieg am Sonnabend beim Landesliga-Topteam Union Schönebeck war vielleicht keine perfekte, aber in jedem Fall eine gute Generalprobe vor dem Rückrunden-Start der Fortunen am kommenden Sonnabend beim SV Westerhausen – sofern die zweite Halbserie der Fußball-Verbandsliga ob der Witterung dann überhaupt starten kann. „Es war ein anständiger Auftritt meiner Mannschaft“, resümierte Coach Hannemann die Partie in Schönebeck. „Wir haben es solide runtergespielt.“