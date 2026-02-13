Die Ergebnisse seiner SCM-Sprinterriege bei den ersten Hallen-Wettkämpfen sorgen bei Trainer Lindner für Vorfreude auf die Saison, für die sich seine Schützlinge einiges vorgenommen haben.

Magdeburg. - Die Odyssee ist beendet, der Oberschenkel hält. Hannah Kaczmarek vom SC Magdeburg ist wieder auf dem Weg zu ihren Bestleistungen, nachdem sie im vergangenen Jahr zunächst aufgrund einer Mandelentzündung lange pausieren musste. Zudem meldete der Oberschenkel Schmerz und mit diesem „hatte sie noch kleine Probleme im Oktober und November“, berichtet ihr Trainer Matthias Lindner. Doch seit dem Einstieg in die Hallenserie sprintet sie von Start zu Start immer schneller und hat nun eine Saisonbestleistung von 7,43 Sekunden über 60 Meter in ihrer Statistik stehen. Aufgestellt zuletzt beim Mitgas Indoor Meeting in Leipzig.