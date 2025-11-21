Die Blau-Weißen sind weiterhin ungeschlagen in der Regionalliga Nordost. Trainer Koch gibt die Antwort auf die Frage, was er mit seiner Elf erreichen will. Am Sonnabend geht es zunächst um den Landespokal.

Magdeburg - Neele Abraham war offensichtlich von dieser Frage überrascht worden, weshalb ihr der Tag, der Ort und das Spiel nicht sogleich einfielen. Außerdem schwamm sie gerade auf einer Welle der Euphorie, im Herzschlag der Freude spielten Zahlen so gar keine Rolle. Dabei war ihr das Kunststück eines Doppelpacks erst vor einigen Monaten schon mal gelungen. Am 20. Spieltag der Regionalliga Nordost. Es war der 18. Mai, es war das Germer-Stadion, es war das Spiel gegen Bischofswerda, als sie beim damaligen 8:0-Erfolg zwei Treffer erzielte. Und deshalb muss nun die goldene Regel für den FCM lauten. Trifft Abraham doppelt, gewinnt Blau-Weiß.