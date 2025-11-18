Eine Pfütze unterbricht die Partie gegen Leipzig. Aber auch in den 53 Minuten bis dahin haben die Stadtfelderinnen wieder viel über sich gelernt. Nun geht es zur JSG Westfalen. Und dort um das große Ziel.

Hanna Eckler (am Ball) hat sich durch die Abwehr gekämpft. Ihr gelang gegen Leipzig ein Tor.

Stadtfeld - Wenn Männer an die Decke starren, ist etwas undicht. Wie zuletzt in der Halle der Eike-von-Repkow-Schule. Weil es draußen herbstlich kühl regnete, tropfte das Wasser durch eine offene Stelle im Glasdach auf die Platte. Nicht stark, aber stark genug, um eine Pfütze am Neunmeter-Kreis zu verursachen. Nach 53:23 Minuten nahmen die beiden Schiedsrichter und Trainer und Betreuer die Lache genauer unter die Lupe. Und stellten fest: Hier kann nicht mehr gespielt werden. Da lagen die B-Mädchen des HSV mit 14:30 (9:17) gegen den HC Leipzig zurück. Und nach einer recht kuriosen Schlussphase endete auch diese Partie in der Vorrunde 3 der Handball-Bundesliga mit eben jenem Resultat.