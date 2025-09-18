Das Nascar-Wochenende in der Motorsport Arena Oschersleben wird auf und neben dem Asphalt ein einziges großes Fest für den Magdeburger Rennfahrer.

Dominique Schaak steht am Wochenende in Oschersleben in jeglicher Hinsicht im Fokus.

Oschersleben - Er hat Mia und Mika angefleht, ihren Virus nicht auf ihn zu übertragen. Aber gegen Kinder mit Kuschelbedürfnis hatte er natürlich keine Chance. Am vergangenen Wochenende durfte sich Papa Dominique im Schaak-Hospital in die kleine Reihe der Patienten eingliedern, die Diagnose war nicht gravierend, aber in Anbetracht der bevorstehenden Herausforderung vielleicht etwas nervig.