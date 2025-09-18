Die Neustädter schießen sich weiter ohne Niederlage durch die Saison - und auf den Platz an der Sonne. Auch die kommende Aufgabe hat das Format eines Spitzenspiels.

Magdeburg - Die Serie setzt sich fort, der zweite Sieg gegen eine ambitionierte Mannschaft ist eingefahren, Dirk Hannemann wähnt auch deshalb seine Elf „auf einem guten Weg“, sagt der Trainer des SV Fortuna. An diesem Sonntag empfängt der Tabellenführer der Fußball-Verbandsliga den SC Bernburg am Schöppensteg (14 Uhr). Und die Brust könnte breiter nicht sein.