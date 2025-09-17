Noch ein Spiel müssen die blau-weißen Damen in der Regionalliga Nordost absolvieren. Gegen Turbine Potsdam II wollen sie sich ein „positives Gefühl“ für einen absoluten Saisonhöhepunkt holen.

Müssen den Fokus ihrer Mannschaft zunächst auf Turbine Potsdam II richten: Nico Koch und Co-Trainerin Melissa Krakowski.

Magdeburg - Den Fokus hochzuhalten, fällt den Fußballerinnen des 1. FC Magdeburg dieser Tage womöglich etwas schwieriger als sonst. Ob bei der Arbeit, in der Schule oder im Freundeskreis – mit der DFB-Pokalpartie gegen den Hamburger SV am 28. September werden sie tagtäglich konfrontiert. „Natürlich ist das Spiel schon in aller Munde“, weiß Chefcoach Nico Koch. Zuvor liegt aber noch eine Aufgabe vor seiner Mannschaft – und die „gehört in einer Form zur Vorbereitung auf das HSV-Spiel dazu“, betont Koch.