Nach dem deutlichen Sieg zum Saisonstart begrüßen die Grün-Roten am Freitagabend den THW Kiel. Beide Teams zählen zum Favoritenkreis auf die deutsche Meisterschaft.

Erster Härtetest für die A-Jugend des SC Magdeburg

Co-Kapitän Oskar Pakebusch – hier in der vergangenen Saison gegen Hamburg – erzielte beim Auftaktsieg in Potsdam vier Tore.

Magdeburg - Nach dem souveränen Auftaktsieg beim 1. VfL Potsdam (39:30) wartet auf die A-Jugend-Handballer des SC Magdeburg am Freitagabend der erste Härtetest der neuen Saison. In der Wolfgang-Lakenmacher-Halle empfangen die Grün-Roten um 19 Uhr den THW Kiel – „einen der Favoriten auf die deutsche Meisterschaft“, so SCM-Coach Aaron Hahn.