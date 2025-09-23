Das Wochenende in der Motorsport Arena hat dem Magdeburger nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Warum sich trotzdem für den 35-Jährigen trotzdem wenig ändert.

Dominique Schaak im Camaro mit der Nummer 99 hat seinen neunten Platz in der Gesamtwertung verteidigt.

Oschersleben - Ausgerechnet der Jubiläumsstart avancierte zum „langweiligsten Rennen in der Geschichte der europäischen Nascar-Serie“, musste Dominique Schaak gestehen. Im 250. Lauf seiner Motorsport-Karriere „hatte ich nach der zweiten Kurve den Eindruck, alle haben ihre Positionen gefunden“. Und vor allem wollte und konnte niemand mehr an dem Ranking etwas ändern. Obwohl dafür 16 Runden auf dem 3,696 Kilometer langen Kurs in der Motorsport Arena in Oschersleben Zeit gewesen wäre. Aber auch Schaak erging es wie alle anderen. Und so ernüchternd der Magdeburger darüber nun sprach, so zufrieden durfte er letztlich bestätigen: Es hat sich für ihn nichts verändert.