Die Olvenstedter sind aktuell das Team der Stunde. Was Trainer Fabian Walter gegen die SG Spergau besonders gefallen hat.

Magdeburg - Die fremde Halle kann die Spielfreude des BSV 93 nicht trüben. „Wir sind einfach gerade in einem Flow“, freut sich auch Fabian Walter. Der Trainer muss mit seiner Oberliga-Handballern ausweichen, weil in der Heimstätte am Einstein-Gymnasium ein neuer Boden verlegt wird. Das wird noch in den nächsten Wochen so sein. Aber Walter beurteilt den aktuellen Ort der BSV-Ereignisse an der Zielitzer Straße als „eine sehr schöne Halle“, in der zuletzt gegen die SG Spergau „ein sehr schönes Spiel“ zu sehen war. Und übrigens der dritte Saisonsieg im dritten Spiel für die Olvenstedter, die damit weiter an der Tabellenspitze stehen.