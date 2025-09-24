Die zweite Bundesliga-Saison beendet das Boot des RC Alt-Werder auf dem zweiten Rang der Gesamtwertung. Erst nach dem letzten Zieleinlauf des Jahres steht die Position fest.

Grenzenloser Jubel: Der Ottoachter hat es in seinem zweiten Bundesliga-Jahr aufs silberne Podium geschafft.

Hannover/Magdeburg - Schon bei den letzten Schlägen gingen die Blicke aus dem Ottoachter immer mal wieder zur linken Seite. Dorthin, wo im kleinen Finale der Ruder-Bundesliga auf dem Maschsee in Hannover die Gegner vom Leipzig-Achter fuhren. Dabei sahen die Magdeburger ihre Bugspitze deutlich vorne, weshalb sie nach dem Zieleinlauf zum großen Jubel ansetzen durften. Als Erster riss Bugmann Christopher Leinau die Arme nach oben. Augenblicke später schrien die Elbestädter im Kollektiv ihre Freude heraus.