Die Malchau-Elf ist in der zweiten Runde im Landespokal in Gardelegen gefordert.

Sebastian Zemann (r.) und der VfB Ottersleben wollen im Landespokal für das eigene Selbstvertrauen spielen.

Magdeburg - Spielform mit Erfolgserlebnis: Das stand in dieser Woche auf dem Trainingsprogramm des VfB Ottersleben. Mehr Bereitschaft in den Zweikämpfen: Auch daran hat die Elf vom Schwarzen Weg gearbeitet. „Die hat uns zuletzt ein wenig gefehlt“, erklärt Trainer Oliver Malchau. Die ist nun aber nötig, denn: „Wir treffen auf eine eingespielte Mannschaft, die sich durch ihre Physis auszeichnet“, blickt Malchau auf das zweite Hauptrundenspiel im Landespokal, das an diesem Sonnabend um 14 Uhr beim SSV Gardelegen angepfiffen wird, voraus. Dann spielt der VfB nicht allein ums Weiterkommen, sondern vor allem für sich selbst.