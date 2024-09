Rudolstadt/dh - Eben noch mit Luxemburg auf Nations-League-Reise, jetzt Torschütze für die U 23 des 1. FC Magdeburg: Eldin Dzogovic hat die Blau-Weißen zum dritten Saisonsieg in der Oberliga Süd geschossen. Mit seinem ersten Saisontreffer. Beim 1:0 (1:0)-Erfolg bei Einheit Rudolstadt schaltete der 21-jährige Verteidiger in der 15. Minute am schnellsten und vollendete zum Sieg. Die Gastgeber gaben dem Spiel letztlich den Titel: „Von einem Aufstiegsaspiranten nicht abgeschossen“.

Doch Petrik Sander, der mit Pascal Ibold den FCM II trainiert, war nicht durchgängig zufrieden mit der Leistung der Magdeburger: „Wir haben wenig zugelassen. Aber wir waren einfach zu fehlerhaft, um das Spiel in die richtigen Bahnen zu lenken“, wird der 63-Jährige auf der Homepage der Rudolstädter zitiert. „Deshalb musste man immer wieder hellwach sein und sowohl Standardsituationen als auch Ecken verteidigen.“

Über ruhende Bälle hatten die Thüringer ihre besten Szenen in der Partie, die vor allem in der ersten Halbzeit intensiv geführt wurde. Doch zählten die Trainer beider Mannschaften zu viele Fehler im Aufbau. So erklärte Sander zur ersten Hälfte: „Wir haben es einfach nicht geschafft, uns mit klarem Passspiel und aus einem sauberen Positionsspiel heraus größere Möglichkeiten herauszuspielen.“

Einheit-Coach Holger Jähnisch indes resümierte zur zweiten Halbzeit: „Der Unterschied war, dass wir einen hohen Aufwand betrieben haben im Ballvortrag, aber allein sieben Bälle unsauber gespielt haben.“ Weshalb seine Elf aus dem Spiel heraus kaum für Gefahr sorgen konnte. Jähnisch resümierte zur knappen Niederlage: „Es ist einfacher für die Mannschaft und die Trainer zu verkraften, wenn man klarer ,abgeschossen’ wird.“

1. FC Magdeburg II: Kampa – Pfennig, Chahed, Dzogovic, Zajusch, Nadjombe (85. Vogler), Kamm, Korsch (76. Millgramm), Widmann, Kuhinja, Hoffmann (62. Hink)