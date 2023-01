Dessau/Magdeburg - Im Halbfinale wurde Alexander Auer ausnahmsweise mal etwas lauter. „Mädels, spielt Fußball“, forderte der Coach des Magdeburger FFC während der zwölfminütigen Begegnung gegen den Halleschen FC gleich mehrfach – und seine Forderung wurde schließlich erfüllt. 30 Sekunden vor dem Ende traf Melina Krüger für den Titelverteidiger zum 1:1-Ausgleich, rettete den Regionalligisten ins Sechsmeterschießen. In diesem (4:3) sowie im anschließenden Finale gegen Einheit Halle (2:0) behielt der Favorit die Oberhand, wiederholte so am Sonntag in Dessau-Kochstedt seinen Futsal-Titelgewinn aus dem Januar 2020.

Weiterlesen mit Volksstimme+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf volksstimme.de. Sie sind bereits E-Paper oder Volksstimme+ Abonnent? Hier anmelden Flexabo Volksstimme+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie Volksstimme+ >>HIER<< dazubuchen. Weitere Informationen zu Volksstimme+ finden Sie hier.