Lemsdorf. - Sven Hoffmeister hatte sich die Zeit genommen, um das Spiel aus dem Kabinett der Kuriositäten zu rekapitulieren. Er hätte auch jegliche Zeugenaussage ablehnen können, immerhin hat er als Trainer des FC Zukunft ein gewisses Verweigerungsrecht. Und man hätte es ihm wirklich nicht übel nehmen können, wenn er dieses für sich in Anspruch genommen hätte. Man konnte mit ihm und seiner Mannschaft allenfalls mitfühlen, verstehen konnte man den Verlauf der Partie in der Landesklasse 2 am vergangenen Sonnabend gegen den SV Seilerwiesen nicht. Auch Hoffmeister nicht. „Ich kann es eigentlich nicht erklären“, lautete sein erster Satz. Und dann erklärte er: „Der Wind war schuld.“

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.